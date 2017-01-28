نجح فريق كويتي في قطع مياه الخليج العربي بواسطة “التجديف”، على متن زوارق صغيرة، إنطلاقاً من سواحل الكويت، ثم البحرين، ومنها إلى قطر، وصولاً إلى الإمارات، قبل استئناف رحلتهم البحرية، المحفوفة بالإثارة والمخاطرة، إلى سواحل سلطنة عمان لاحقاً.

وحط الفريق البحري الكويتي رحاله، مساء يوم الأحد الماضي، في ساحل منطقة شعم، نحو 40 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة رأس الخيمة، وأكملت الرحلة البحرية لـ”الفريق المغامر” شهرين كاملين، منذ إنطلاقها من الكويت في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حتى وصولها رأس الخيمة في 22 يناير الجاري.

وأكد أعضاء فريق التجديف الكويتي الذي يعرف بـ”كاياك”، بعد وصولهم ميناء شعم في الخامسة عصراً، أن رحلة التجديف البحرية في مياه الخليج العربي تطوعية الطابع والأبعاد، وتهدف إلى التوعية بأهمية وقيمة حماية البيئة البحرية في الخليج العربي، عبر سواحله الممتدة من الكويت إلى عمان، والعمل على الحد من المخاطر البيئية المحدقة به.

ويرافق الفريق البحري، الذي يضم 3 عناصر، بينهم كويتيان وهولندي، مجموعة من المصورين العاملين لمصلحة قناة “ناشونال جيوغرافيك”، بغرض توثيق الرحلة البحرية البيئية التطوعية، وعرض “فيلم” أو مادة حول الرحلة في القناة الفضائية مستقبلاً.

وتأتي الصعوبة في قطع رحلة بحرية طويلة، بهذه المسافة تحديداً، التي بلغت نحو ألف و600 كم عبر البحر، عن طريق “التجديف”، الذي يستخدم غالباً في المسافات القصيرة أو المحدودة إجمالاً.