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بالفيديو.. ترامب يسخر من صحفية "بي بي سي"
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

بالفيديو.. ترامب يسخر من صحفية "بي بي سي"

السبت، 28 يناير 2017 07:14 ص
متابعات

سخر الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، من صحفية “بي بي سي”، بتوجيه دعابة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن دعابة “ترامب” جاءت بعد سؤال المحررة السياسية، بهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بشأن دعمه لسياسة التعذيب، وحظر دخول المسلمين، مدعية أن سياساته تقلق أمريكا.

وقال ترامب لـ”ماي”؛ ردا على سؤال الصحفية لورا كوينسبرج: “هذا هو اختيارك للسؤال؟ إلى هناك تذهب تلك العلاقة!”.

وضحكت “ماي” على رد فعل “ترامب” أمام الصحفيين في البيت الأبيض.

ويُذكر، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هي أول زعيم في العالم يزور البيت الأبيض، بعد تولي ترامب رئاسة أمريكا.

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