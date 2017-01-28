حذّر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين، الرئيس دونالد ترامب، من رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال ماكين، أحد أبرز أعضاء الحزب الجمهوري، في بيان مكتوب مساء الجمعة، إنه سيضمن إعادة فرض الكونجرس للعقوبات في حال تم رفعها، من خلال لقائه مع أعضائه.

ودعا السيناتور الأمريكي، ترامب، إلى عدم القيام بتصرف غير مسئول، وقال في هذا الصدد: “أثق بأن الرئيس ترامب سوف يضع حدا للشائعات بهذا الخصوص، باسم أمن الولايات المتحدة وحلفائها”.

ومن المنتظر أن يجري اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وترامب السبت، ومن المثير للانتباه نشر ماكين بيانه المكتوب قبيل الاتصال.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال ترامب في معرض تعليقه على الموضوع خلال مؤتمر صحافي عقده مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: “إن الحديث حول رفع العقوبات عن روسيا ما زال مبكر جداً”.

ويذكر أن ترامب تعهّد، أثناء حملته الانتخابية نهاية العام الماضي، بتحسين العلاقات مع روسيا، في حال انتخابه رئيساً.

وبدأت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون، بفرض سلسلة من العقوبات على روسيا، بعد ضمها شبه جزيرة القرم في مارس/ آذار 2014، ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.

وتطال العقوبات الأمريكية، مجموعة من رجال الأعمال ومسؤولين حكوميين روس على صلة بالرئيس فلاديمير بوتين.

كما تستهدف مجموعة من المؤسسات الاقتصادية الروسية، وتجميد الأصول والممتلكات المالية لجميع المشمولين بالعقوبات، ومنع أي جهة أو شخص أمريكي من التعامل التجاري أو المالي معهم.