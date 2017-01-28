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السبت 28 يناير 2017 06:20 صباحاً
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مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالغربية
جثة

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالغربية

السبت، 28 يناير 2017 06:49 ص

لقى شخص مصرعه بمدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، تحت عجلات القطار القادم من طنطا والمتجه للمنصورة، أثناء عبور شريط السكة الحديد بمنطقة الشون، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.
كان مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد أشرف عمارة، مأمور قسم ثان المحلة، بمصرع شخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالشون، تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة بسيارة إسعاف لمشرحة مستشفى المحلة العام.

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