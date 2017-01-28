لقى شخص مصرعه بمدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، تحت عجلات القطار القادم من طنطا والمتجه للمنصورة، أثناء عبور شريط السكة الحديد بمنطقة الشون، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد أشرف عمارة، مأمور قسم ثان المحلة، بمصرع شخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالشون، تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة بسيارة إسعاف لمشرحة مستشفى المحلة العام.

