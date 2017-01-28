

أكد ثروت الخرباوى المفكر والكاتب السياسي، إن الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون هو من دبر جلسات الإخوان مع شخصيات مخابراتية أمريكية في النادي السويسرى بإمبابة، موضحا أن جماعة الإخوان تعيش بما يكتب عنها في الصحف ولو كف الصحفيين عن الكتابة عنهم ستموت الجماعة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة » تقديم الإعلامي حمدى رزق المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كثير ممن ترشحوا في النقابات المهنية كانت أهم طقوسهم الحج لمكتب المرشد خلال فترة الرئيس المعزول.