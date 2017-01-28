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مذيعة دريم توضح سر كلمة السيسي لشيخ الأزهر: «تعبتني معاك»
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

مذيعة دريم توضح سر كلمة السيسي لشيخ الأزهر: «تعبتني معاك»

السبت، 28 يناير 2017 06:38 ص


قالت الإعلامية رشا نبيل أن قول الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال الاحتفال بعيد الشرطة: «تعبتني معاك يا فضيلة الإمام»، مجرد مداعبة.

وأردفت خلال تقديمها لبرنامج «كلام تاني» المذاع على فضائية «دريم»، إن شيخ الأزهر لا يرغب في الظهور الإعلامي والبعض روج لكلمة السيسي على أنها إهانة لشيخ الأزهر على عكس الحقيقة تمامًا، مشيرة إلى أن مؤسسة الأزهر تتعرض لهجمة شرسة لتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في عيد الشرطة، داعب شيخ الأزهر قائلا له: «تعبتني معاك يا فضيلة الإمام»، وذلك خلال مناقشة الرئيس لقضية زيادة معدلات الطلاق في البلاد.

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