أبلة فاهيتا تسخر من محمود العسيليالسبت، 28 يناير 2017 06:35 ص
سخرت «أبلة فاهيتا»، من قصر طول الفنان محمود العسيلي، وقالت: «تحب أجبلك شالته تقعد عليها.. وهل قدمك واصلة للأرض؟؟». لأن سنه 34 عامًا وأن طوله يبلغ 169 سم.
وأضاف العسيلي خلال لقائه ببرنامج الشخصية الكرتونية الشهيرة بـ«أبلة فاهيتا»، المذاع على فضائية «cbc»، إن سنه 34 عامًا وطوله 169 سم، ويرتدي أيضًا مقاس 43 أو 44 في قدمه.
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