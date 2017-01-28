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السبت 28 يناير 2017 06:20 صباحاً
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علي: السعودية تخسر لو لجأت للتحكيم الدولي في تيران وصنافير
خالد علي

علي: السعودية تخسر لو لجأت للتحكيم الدولي في تيران وصنافير

السبت، 28 يناير 2017 06:32 ص


أكد المحامي خالد علي، إن السعودية لو ذهبت إلى التحكيم الدولي بشأن جزيرتي تيران وصنافير سوف تخسر، مشيرًا إلى أن الاتفاقية طبقًا للدستور لا تنطبق عليها شروط الاتفاقية الدولية.

وأردف “علي” خلال لقائه في برنامج “بتوقيت مصر”، المذاع على قناة “العربي”، أن عرض الاتفاقية على البرلمان غير دستوري، مبديًا أسفه لوجود صحفيين وبرلمانيين يدافعون عن سعودية الجزيرتين.

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية فيما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الأخيرة، وأبطلت المحكمة الدفوع المقدمة من الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة.

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