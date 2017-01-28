نشر البروفيسور كيفن أو جومان أستاذ إدارة الأعمال والتاريخ بجامعة هارلوت وات، والدكتور اندور مارك لارين أستاذ التسويق وباحث مشارك في جامعة هارلوت وات، مقالة علمية على موقع conversation يوضحان فيها رأيهما في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال كيفن أو جومان -في مقاله- إن تنصيب ترامب أشبه بتليفزيون الواقع، فقد أحرز الرئيس الأمريكي رحلة من المبتدئ إلى رئيس بالمكتب البيضاوي، لقد تحول ترامب ومستشاريه في الانتخابات والرئاسة إلى أكبر برنامج تليفزيون للواقع على الأرض.

وتابع: “ترامب استهلك الناس، انخرطوا معه على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ترشيح ترامب أشبه ببرنامج ذا إكس فاكتور والذي تتوقف فيه نتائج المرشحين على تصويت المشاهدين بل ذهب ترامب إلى مرحلة أبعد من ذلك عن طريق دمج التصويت بالنشاط الاجتماعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقدم دونالد ترامب للمشاهدين أفضل نشاط على التويتر”.

وأضاف: “أثرت حيلة تليفزيون الواقع على المشاهدين كما هو الحال مع كيم كارداشيان، وأصبح لتليفزيون الواقع إمكانية الوصول للمشاهدين من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي، ويعلم مشاهد أن ما يراه ليس حقيقيًّا ولكن يقنع نفسه أنه من الواقع، فكذلك الحال مع ترامب الرجل الذي أصبح إمبراطور العقارات ثم الملياردير ثم اسمًا مألوفًا، وتعد هذه حكاية حلم الأمريكي من الثروة والنجاح في العمل، ولكن استخدام أنصاره ذلك كدليل على أهليته للمنصب”.

وتابع: “قدم ترامب مزيجًا من الفضول الدرامي للواقع الحياة؛ ولكنها كانت دراما تعتمد على أحداث حقيقية وكانت أكثر تسلية من القصص الوهمية في المسلسلات، واستخدمت الدراما كورقة رابحة لكسب السلطة، وأصبح الملايين من الناس يتمتعون بمتابعة آخر خبر عنه ونشاطاته، وقد صنع ترامب واقعًا موازًا”.

عندما نظر العلماء حددوا ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في المشهد الأمريكي الحالي، وهي المنافسة بين الشخصيات مختلفة، المبالغة في التصرفات، والدمغات الثقافية، وكانت مواقفه السياسية في أقصى أبعادها خلال التجمعات العامة، مثل اقتراح الجدار مع المكسيك.