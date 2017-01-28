 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 06:26 صباحاً
روابط سريعة
أحمد عيد بسبب رفضه للزواج: "أبويا قالي لو عندك مشكلة ممكن تتعالج"
أحمد عيد

أحمد عيد بسبب رفضه للزواج: "أبويا قالي لو عندك مشكلة ممكن تتعالج"

السبت، 28 يناير 2017 06:23 ص


أكد الفنان أحمد عيد خلال لقائه في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه لا يفضل الحديث في السياسة والعلاقات العاطفية، وذكر أن علاقاته العاطفية تنتهي بالفشل دائمًا، وأوضح أن موضوع الارتباط صعب، والدخول في حياة شخص آخر صعب بالنسبة له.

وذكر أنه يخاف من الفشل، قائلًا: “ده الواحد علشان يعمل فيلما بيعمل شغلانات، فما بالك بالحياة دي عايزة جرأة”.

وأوضح أنه فقد الأمل في أن يقابل شريكة حياته، قائلًا: “هقابلها فين وامتى، ده أنا خلاص هعمل أدوار أب وجَد”.

وأردف أن الجميع يتمنى أن يكون لديه بيت وأسرة، لكن في النهاية يتطلب الأمر شجاعة، وتابع “أنا بحب الأطفال جدًا، والحكاية دي مزعجة لأهلي، يعنى والدي دايمًا يقول لي يا ابني لو عندك مشكلة قولي الحاجات دي بتتعالج”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3