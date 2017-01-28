

أكد الفنان أحمد عيد خلال لقائه في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه لا يفضل الحديث في السياسة والعلاقات العاطفية، وذكر أن علاقاته العاطفية تنتهي بالفشل دائمًا، وأوضح أن موضوع الارتباط صعب، والدخول في حياة شخص آخر صعب بالنسبة له.

وذكر أنه يخاف من الفشل، قائلًا: “ده الواحد علشان يعمل فيلما بيعمل شغلانات، فما بالك بالحياة دي عايزة جرأة”.

وأوضح أنه فقد الأمل في أن يقابل شريكة حياته، قائلًا: “هقابلها فين وامتى، ده أنا خلاص هعمل أدوار أب وجَد”.

وأردف أن الجميع يتمنى أن يكون لديه بيت وأسرة، لكن في النهاية يتطلب الأمر شجاعة، وتابع “أنا بحب الأطفال جدًا، والحكاية دي مزعجة لأهلي، يعنى والدي دايمًا يقول لي يا ابني لو عندك مشكلة قولي الحاجات دي بتتعالج”.