 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 06:22 صباحاً
روابط سريعة
شيرين عبد الوهاب تغازل أحد معجبينها في حفل طابا هايتس: تتجوزني
شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب تغازل أحد معجبينها في حفل طابا هايتس: تتجوزني

السبت، 28 يناير 2017 06:19 ص


أشعلت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلها الكبير بمدينة طابا في جنوب سيناء، ضمن فعاليات مهرجان طابا هايتس الذي تنظمه هيئة تنشيط السياحة.

وفي لمسة إنسانية مازحت المطربة شيرين عبد الوهاب في حفلها الغنائي، صبيا يدعى حمودة “16 عامًا”، يعاني من عدم نمو جسده، ويعمل في مجال التمثيل، حيث طلبت منه الصعود على المسرح ومازحته عندما علمت بسنه وطلبت منه الزواج حيث طالبته بمشاركتها في عمل فني وغنت له أغنية «حمودة».

وبدأت شيرين حفلها بأغنية «آه ياليل»، ووجهت الشكر للإعلاميين المتابعين لفعاليات المهرجان وحفلها الأول، واصفة إياهم بالجنود الذين يعملون في الخفاء.

ورحبت شيرين بالجمهور والجاليات العربية وغنت أيضًا العديد من أغنياتها الشهيرة منها: «مشربتش من نيلها، بص بقى، أنا مش بتاعة الكلام، كتير بنعشق، بالك، ومبتفرحش، على بالي، صبري قليل».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3