

أشعلت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلها الكبير بمدينة طابا في جنوب سيناء، ضمن فعاليات مهرجان طابا هايتس الذي تنظمه هيئة تنشيط السياحة.

وفي لمسة إنسانية مازحت المطربة شيرين عبد الوهاب في حفلها الغنائي، صبيا يدعى حمودة “16 عامًا”، يعاني من عدم نمو جسده، ويعمل في مجال التمثيل، حيث طلبت منه الصعود على المسرح ومازحته عندما علمت بسنه وطلبت منه الزواج حيث طالبته بمشاركتها في عمل فني وغنت له أغنية «حمودة».

وبدأت شيرين حفلها بأغنية «آه ياليل»، ووجهت الشكر للإعلاميين المتابعين لفعاليات المهرجان وحفلها الأول، واصفة إياهم بالجنود الذين يعملون في الخفاء.

ورحبت شيرين بالجمهور والجاليات العربية وغنت أيضًا العديد من أغنياتها الشهيرة منها: «مشربتش من نيلها، بص بقى، أنا مش بتاعة الكلام، كتير بنعشق، بالك، ومبتفرحش، على بالي، صبري قليل».