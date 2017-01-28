قرر الفنان “هاني شاكر” نقيب المهن الموسيقية، التنازل عن بلاغه ضد عازف الإيقاع “سيد الأبيض” الشهير في الوسط الفني بـ”طبال هيفاء وهبي”، مراعاة لظروفه وأسرته، مشيرا إلى أن النقابة أكبر من الدخول في خصومة مع أحد، وأنه لا يشغله معاقبته حرصا على النقابة وأعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف “شاكر” أنه كلّف مستشاره القانوني، بالتوجه إلى النيابة العامة للتنازل عن الجنحة ضد “سيد الأبيض” والاتهامات المنسوبة إليه بالسب والقذف رغم إدانته بها، ولكنه قرر التنازل عن القضية في نيابة الطالبية، مشيرا إلى أن النيابة كانت ستقرر حبس سيد الأبيض، لذلك فضّل التنازل عن البلاغ، وأنه لا يأخذ الأمر على محمل شخصي، ويُكن الخير للجميع، وهدفه الوحيد وضع النقابة وأعضاء جمعيتها العمومية على المسار الصحيح بعد حقبة من التهميش، ليعلم الجميع أن هدف النقيب الحرص على علو النقابة ورفعتها.

ودعا “شاكر” إلى وحدة الصف وعدم الانسياق إلى الفتن بين أعضاء النقابة والترفع؛ لأنها قبلة الفن المصري والعربي، وأنه يولي اهتمامه بالرؤى والأفكار التي تهدف لمحاربة الفساد أينما تواجد، ليصل بالنقابة حتى تكون نموذجا يحتذى به بين النقابات، وليعلم الجميع أنه يملك من القوة للوقوف في وجه أي تجاوز بحقه، وحق النقابة، ومجلس إدارتها.