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المنتخب العسكري يواجه سوريا لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم
المنتخب العسكري

المنتخب العسكري يواجه سوريا لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم

السبت، 28 يناير 2017 05:28 ص

يواجه المنتخب المصرى العسكرى لكرة القدم، اليوم السبت، نظيره السوري، وذلك فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم التى تستضيفها سلطنة عمان.

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