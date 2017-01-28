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اليوم.. استكمال محاكمة 213 إرهابيا من "أنصار بيت المقدس"
شاكوش - محكمة

اليوم.. استكمال محاكمة 213 إرهابيا من "أنصار بيت المقدس"

السبت، 28 يناير 2017 05:18 ص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.

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