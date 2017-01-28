8 أطعمة تغنيك عن أدوية الاكتئاب

إذا كنت تشعر بالإحباط أو ضعف التركيز، فالطعام قادر على أن يغير حالتك تماماً، حيث يوجد طعام مناسب لكل حلة مزاجية تمر بها بدءً من صفار البيض من أجل التركيز، إلى ...