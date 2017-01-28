تشارك وزارة الآثار هذا العام في الدورة الثامنة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة من الكتب العلمية والمستنسخات الأثرية من انتاج مركز احياء الفن المصري القديم، وذلك بجناح وزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، أن مشاركة الوزارة هذا العام لها أهمية كبيرة، خاصة وأنها تأتي بعد توقف دام لمدة 6 سنوات لم تشارك فيها الوزارة في فعاليات المعرض.

وأكدت صلاح أن هناك عدد من المتاحف المصرية سوف تقوم خلال فترة المعرض بمجموعة من الأنشطة الثقافية والفعاليات، الأمر الذي يتيح لزائري المعرض من مختلف الفئات العمرية التعرف عن قرب على الحضارة المصرية القديمة ويعمل على خلق قنوات جديدة للتواصل المجتمعي.

فيما صرحت د. رشا كمال مدير عام التنمية الثقافية، أنه يأتي من بين المتاحف المشاركة المتحف المصري بالتحرير ومتحف النسيج وقصر المنيل ومتحف المركبات الملكية ببولاق والمتحف القبطي.

وأضافت كمال أن المتحف المصري بالتحرير سيقيم ورشة عمل تحت عنوان “حضارتنا هويتنا” يتم من خلالها كتابة حروف هيروغليفية على ورق البردي داخل خراطيش وكذلك ورشة عن التحنيط، كما يقدم متحف النسيج ورشة تحت عنوان “للنسيج أسرار” تستعرض عملية النسج عن طريق عمل ماكيت كبير لنول النسيج الرأسي تقف أمامه سيدة تقوم بعملية النسج، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة علمية من أسئلة عامة ذات صلة بالحقل التاريخي والأثري وتوزيع تذكرة مجانية على الفائزين فيها لمتحف النسيج المصري بشارع المعز.

واستطردت د. كمال قائلة أن متحف قصر المنيل فسوف يشارك بمجموعة من الأنشطة تحت عنوان “ولي العهد في معرض الكتاب” وهي عبارة عن جولة عبر شاشات تليفزيونية تأخذ زائري المعرض في جولة داخل قصر المنيل بتقنية 360 درجة ليتعرف من خلالها زائري المعرض على سرايات القصر وما تحويه من مقتنيات بالإضافة إلى محاضرة بعنوان “اللي قراه الأمير” تتحدث عن مكتبة الأمير محمد علي وحبه للقراءة والإطلاع.

وأشارت د. كمال إلى أنه إلى جانب المتاحف سوف تقوم إدارات الوعي الأثري بعدد من المناطق الأثرية بالمشاركة أيضاً بالمعرض من خلال مجموعة من الفعاليات منها وعي آثار مارينا ووعي آثار إسلامي والأزهر والغوري وشارع المعز.