بالصور..إقبال كبير على زيارة الأهراماتالسبت، 28 يناير 2017 03:54 ص
شهدت منطقة أهرامات الجيزة صباح أمس الجمعة إقبالا كبيرا من الزائرين الأجانب والمصريين، الأمر الذي ينبأ باستعادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المواقع الأثرية.
صرح بذلك أشرف محي مدير عام منطقة الهرم، مشيرا إلى أنه على الرغم من توافد الزوار بأعداد كبيرة إلا أنه لم يحدث أية تجاوزات حيث تواجد أمن الاثار بشكل كثيف وكذلك شرطة السياحة والاثار.
هذا وقد حرص الزوار على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة الأثرية.
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