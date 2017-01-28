رئيس هيئة الثقافة الليبية: معرض الكتاب إضافة لناالسبت، 28 يناير 2017 03:31 ص
قال رئيس الهيئة العامة للثقافة، بحكومة الوفاق الوطني الليبية حسن فرج ونيس، إن مشاركة ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام هو إضافة للثقافة الليبية.
وأضاف “ونيس” خلال افتتاحه الركن الخاص بليبيا في المعرض، أمس الجمعة، أن هذه المشاركة لبلاده هي الأولى في معرض دولي، موجها الشكر لمصر على دعوة بلاده للمشاركة في المعرض.
وأوضح أنه التقى مع وزير الثقافة حلمي النمنم، في تونس، وتم الاتفاق على تفعيل العديد من الاتفاقيات الثقافية بين مصر وليبيا.
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