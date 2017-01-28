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"الشباب": نشارك فى معرض الكتاب بأعمال توثيقية
الفراعنة

"الشباب": نشارك فى معرض الكتاب بأعمال توثيقية

السبت، 28 يناير 2017 02:25 ص
وكالات - أ ش أ

قالت رئيس قطاع الطلائع بوزارة الشباب والرياضة عزة الدرى إن الوزارة تشارك هذا العام فى معرض القاهرة للكتاب بأعمال توثيقية.

وأوضحت الدرى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس الجمعة، أن هناك تعاون هذا العام مع وزارة الآثار من خلال عرض بعض المستنسخات بالجناح الخاص بالوزارة تعرض تاريخ مصر القديم.

وأضافت أن هناك ورش عمل متنوعة لتنمية الوعي الأثري لزوار المعرض، موضحة أن هناك مسرحا تفاعليا بالتعاون مع مركز الزيتونة للإبداع والتراث، مشيرة إلى أن هناك بعض البرامج المتميزة، مثل برنامج “هي مصر” لتمكين الفتيات، وكذلك برنامج للوقاية من فيروس “سي” بالتعاون مع مؤسسة “مصر الخير” وأجيال مصر.

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