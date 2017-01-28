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"كوبر" يدرب حراس المنتخب على ضربات الجزاء استعدادا للمغرب
شريف اكرامي

"كوبر" يدرب حراس المنتخب على ضربات الجزاء استعدادا للمغرب

السبت، 28 يناير 2017 02:17 ص

خصص الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، فقرة خلال مران المنتخب، الجمعة، لتدريب حراس المرمي على ضربات الجزاء، استعدادًا لمواجهة منتخب المغرب.

ويلعب منتخب مصر مع نظيره المغربي بعد غد الأحد على إستاد بورت جنتيل ، في إطار الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2017 في الجابون.

وشارك اللاعبون البدلاء لمنتخب مصر، في تنفيذ ضربات الجزاء علي ثنائي حراسة المرمي عصام الحضري وشريف إكرامي، وذلك تحسبا لوصول مباراة مصر والمغرب لضربات الجزاء، حيث تألق إكرامي ونجح في التصدي لضربتي جزاء، فيما فشل الحضري في التصدي لأي ضربة.

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