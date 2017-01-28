حقق مقطع فيديو لكلب يقوم بإنقاذ آخر انتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر المتابعون عن فرحتهم العارمة لمشاهدتهم هذا الحدث الرائع.

وكان كلب من نوع لابرادور قد قفز في مياه نهر جار للإمساك بعصا خشبية، لكن التيار القوي جرفه بعيدا ليقوم آخر بالإمساك بالعصا وإيصال اللابرادور إلى بر الأمان، حسب “روسيا اليوم”.

وقام مالك اللابرادور ويدعى رافاييل، بتصوير المقطع الذي يوضح إنقاذ كلبه بطريقة مذهلة، وعلق أحد المتابعين على هذا الفيديو قائلاً “لماذا لم يقم مالك الكلب بإنقاذه بدلاً من التصوير”، وأشار رافاييل إلى أن المنحدر الذي سقط فيه كلبه ليس بخطير ويفضي إلى بحيرة واسعة.