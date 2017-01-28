 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 02:53 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو: مقطع مثير لكلب ينقذ آخر من الغرق
كلبة جائعة تطعم أطفالها

بالفيديو: مقطع مثير لكلب ينقذ آخر من الغرق

السبت، 28 يناير 2017 02:08 ص

حقق مقطع فيديو لكلب يقوم بإنقاذ آخر انتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر المتابعون عن فرحتهم العارمة لمشاهدتهم هذا الحدث الرائع.

وكان كلب من نوع لابرادور قد قفز في مياه نهر جار للإمساك بعصا خشبية، لكن التيار القوي جرفه بعيدا ليقوم آخر بالإمساك بالعصا وإيصال اللابرادور إلى بر الأمان، حسب “روسيا اليوم”.

وقام مالك اللابرادور ويدعى رافاييل، بتصوير المقطع الذي يوضح إنقاذ كلبه بطريقة مذهلة، وعلق أحد المتابعين على هذا الفيديو قائلاً “لماذا لم يقم مالك الكلب بإنقاذه بدلاً من التصوير”، وأشار رافاييل إلى أن المنحدر الذي سقط فيه كلبه ليس بخطير ويفضي إلى بحيرة واسعة.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3