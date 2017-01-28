أكد مؤسسا شركة جوجل العالمية “لاري بيج وسيرجي برين” على الموقع الإلكتروني للشركة التكنولوجية أن هدف الموقع هو تنظيم المعلومات في العالم وجعلها في متناول الجميع لتُستخدم على نطاق عالمي.

وأكد مؤسساه أن استخدامات جوجل أكثر من ذلك وكثير لا يعلمون حتى بوجودها، وحسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية عن موقع BBC الإسباني، لذا إليك بعض منها:

1- ساعة إيقاف ومنبه

لتحويل محرك البحث إلى ساعة إيقاف أو منبه في ساعة محددة، عليك أن تكتب على جوجل كروم وقتاً محدداً، متبوعاً بكلمة timer ( أي ساعة إيقاف)، ولكي يعمل عليك ضبط اللغة في هاتفك ليكون بالإنجليزية، كما يسمح لك بالتحكم في الوقت الذي تؤدي فيه أعمالك على سبيل المثال، أو إنشاء منبه لتغيير النشاط الذي تؤديه بضغطة واحدة.

2- إدارة المهام

يمكن استخدام جوجل أيضاً كمدير للمهام عبر Google Keep، وهي أداة تسمح لك بتدوين الملاحظات وتنظيم الفعاليات وتذكيرك بشؤونك ومواعيدك، يمكن استخدام هذه الأجندة الرقمية بطريقة بسيطة وستتيح لك حياة منظمة على الأقل في هاتفك وفي الحاسوب.

3- تلسكوب الفضاء

نعم، قراءتك صحيحة، يمكن لجوجل أيضاً أن يصبح تلسكوباً، حيث يوضح فريق Google Sky وهو أحد المنصات التي تحلل المجرات والكواكب والعناصر النجمية الأخرى التي يمكنك الوصول إليها عبر صفحة Google.com/sky.

التطبيق متاح بـ 27 لغة، ويوفر صوراً من وكالة ناسا، ومسح سلووان الرقمي للسماء (SDSS)، ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ومرصد هابل الفضائي، وتم تطويره بمساعدة علماء الفلك من أكبر المراصد في العالم، بفضل هذا التطبيق يمكنك بين أشياء كثيرة أخرى استكشاف الفضاء، والبحث عن معلومات حول الأبراج والظواهر الفلكية، أو العثور على موقع كوكبك المفضل.

4- قاعدة بيانات لمصادر خطوط كل اللغات،

لدى جوجل أيضاً مجموعة من الخطوط التي يمكنك استخدامها من خلال Google Fonts، وهي تعتمد على أكثر من 800 خط مختلف للغات متعددة يمكنك استخدامها في مدونتك أو موقعك الإلكتروني، إنه كنز لمصممي الجرافيك، ولمستخدمي الإنترنت غير المتخصصين أيضاًعبر الشريط الجانبي على اليمين يمكنك اختيار الفئات والمعايير والسمك والميل، بعد ذلك يمكنك تحميلها على جهازك أو إدخالها على موقعك الإلكتروني عن طريق الرمز.

5- متحف افتراضي

مشروع Google Art هو معرض افتراضي يسمح بالاستمتاع بالأعمال الفنية لأكثر من 1.000 متحف، واستكشاف القصص والمجموعات الفنية في العالم بأسره، كما أكد القائمون على هذا المشروع الثقافي الطموح، كما يتيح الاستمتاع بجولات مع مرشد افتراضي، تتعرف من خلالها على الفنون المختلفة لبلدان العالم، وتطلع على تاريخها ومشروعاتها المبتكرة في مختلف الأشكال الفنية.

6- أداة للبحث

من خلال Google Books Ngram يمكنك البحث عن الكلمات الموجودة في 5.2 ملايين من الكتب التي نُشرت منذ عام 1500 وحتى عام 2009 باللغة الإنجليزية والإسبانية والصينية والفرنسية والألمانية والعبرية والروسية والإيطالية.

ستوفر لك قاعدة البيانات الهائلة هذه فائدة خاصة إذا كنت تُجري بحثاً أو عملاً علمياً، عبر البحث عن المصطلحات (وبينها فاصلة)، ومن ناحية أخرى، يساعدك Google Scholar في البحث عن المعلومات الأكاديمية في المجلات والأدلة والصحف.

7- البحث عن الاتجاهات السائدة

طريقة أخرى لاستخدام جوجل هي استخدامه للبحث حول موضوعات الساعة على الإنترنت في كل بلد، عبر Google Trends يمكنك اكتشاف مثار حديث الناس في كل بلد ومدى انتشاره، كما يمكنك تتبع مدى انتشار مصطلحات محددة خلال فترة تختارها، لتحليل اهتمامات مستخدمي الإنترنت.

8- قاموس

يمكنك أن تحوّل جوجل إلى قاموس بطريقة بسيطة للغاية، بكتابة الكلمة التي تريد البحث عنها عقب كلمة define، وستظهر النتائج فقط باللغة الإنجليزية، ومع ذلك فهناك خيارات تتضمن لغات أخرى.

إذا قمت بتحميل قاموس جوجل على متصفحك يمكنك البحث عن أية كلمة وضبط إعدادات القاموس بلغتك، وبسهولة شديد وبمجرد الضغط على الكلمة ستحصل على ترجمة لها، يمكنك أيضاً الاستماع لكيفية نطقها، وهو خيار يسمح به مترجم جوجل (بالضغط على أيقونة الصوت).

9- قارئ وكاتب للأرقام

إذا كان لديك سؤال حول كيفية كتابة أو نطق رقم ما، فإن جوجل يمكنه مساعدتك في هذا أيضاً، كل ما عليك فعله هو كتابة الرقم تليه كلمة english، وحتى الآن فهذا الخيار متاح باللغة الإنجليزية فقط.