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شمال سيناء تتعرض لموجة جديدة من الأمطار والرياح
سيول في راس غارب - امطار - مصر

شمال سيناء تتعرض لموجة جديدة من الأمطار والرياح

السبت، 28 يناير 2017 02:04 ص

تعرضت محافظة شمال سيناء مساء/الجمعة/ لموجة جديدة من الأمطار المتوسطة مصحوبة بموجة برد شديدة ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. مما أثر على الحركة التجارية و حركة السير ، وأدت إلى خلو الشوارع من المارة.. وقد لزم معظم المواطنين منازلهم وتوقفت الحركة التجارية.

ومن جانبها.. تقوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بمتابعة تطورات الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية، ولم تتلق الغرفة أية بلاغات أو إخطارات بوقوع أي حوادث.

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