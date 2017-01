قديماً كانت الصحافة ووسائل الإعلام تتندر بحالة الرعب التي تنتاب الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب من الإصابة بأي عدوى ومن التعرض للجراثيم، بل روى بعض المقربين منه عنه أنه كان غسل الصابون بالصابون كمبالغة في حرصه الزائد الذي بلغ حد “الوسوسة” المرضية.

وهي نفس حالة الوسواس القهري، التي تقمصها النجم العالمي، جاك نيكلسون، في رائعة هوليوود ” As Good As It Gets ” في عام 1997 ونال آنذاك جائزة أوسكار أحسن ممثل عن شخصية ميلفن أودال، الكاتب المؤلف المصاب بالوسواس القهري.

وحسب “العربية” فلاحقاً، سمعنا جميعاً عن قصص الرعب حول كيف أن العديد من الجراثيم تختبئ في ثنايا لوحة مفاتيح الكمبيوتر وعلى شاشات الهاتف المحمول.

حسنا.. ليس المطلوب منا أن نصاب بالوسواس القهري، ولكن قليلاً من الحرص والدقة سيفيدان، حيث إن ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مجلة “ساينس أوف أص”، التي تصدر في نيويورك، في رصد للأسطح الخمسة الأكثر تلوثاً بالجراثيم التي نتعامل معها يوميا، قد يثير دهشتك.

شاشات باللمس

من المثير للدهشة، أن مقاعد المراحيض أنظف من أماكن تلمسها يومياً، فسواء كنا نتسوق الغذاء أو نستخدم الكروت في أجهزة الصراف الآلي، نستخدم الآن في حياتنا اليومية المزيد والمزيد من الشاشات التي تعمل باللمس، ورغم خضوعها للتنظيف اليومي، إلا أنه لا يتم تطهيرها بالطريقة السليمة، أو بالقدر الكافي الذي تحتاجه.

من المؤكد أن هذه المعلومة ستدفعك للتفكير أكثر من مرة، قبل أن تضع يديك على أي شيء في المرات القادمة عقب استخدام إحدى هذه الشاشات، لأن 50% من تلك الشاشات تكون ملوثة بالإفرازات، وفقاً لما تقوله مجلة “ساينس أوف أص”.

زر الطابق الأرضي بالمصعد

من يستخدم المصعد يومياً يحتاج أن يضغط على زر الطابق الأرضي والخروج من المبنى، وتقول مجلة “ساينس أوف أص” إن الــ”بارا- إنفلونزا”، هو فيروس يسبب أعراضاً مشابهة لأعراض البرد، عادة ما يكون منتشراً على هذا الزر تحديداً.

الأكياس المعاد استعمالها

إعادة استخدام أكياس التسوق يمكن أن تكون أكبر ناقل للجراثيم، فالناس نادراً ما يعتنون بنظافتها، رغم أنهم عادة ما يضعون فيها الطعام النيء الذي يجلبونه من محال السوبر ماركت، وتقول مجلة “ساينس أوف أص”، إن 99% من الأكياس تحمل بكتيريا مثل “كوليفورم” و”إيكولاي”.

مناشف اليد

الكثير لا يغسلون أيديهم بالطريقة السليمة، ومن ثم فإن أية بكتيريا عالقة تنتقل إليها، ولأن البكتيريا تنمو في الأماكن الرطبة، فتمثل تلك المناشف بيئة مناسبة لنمو المزيد من الجراثيم، لذا تنصح المجلة بأنه ينبغي غسلها كل يومين.

مقابض أوعية القهوة

غالباً عندما يصل الموظفون لمقار عملهم صباحاً، فأول ما يقصدونه هو أوعية القهوة ليحصلوا على أول جرعة من الكافيين، ما يعني أن كل ما لمسته أيديهم قبل أن يصلوا إلى العمل، مثل درابزين وسائل النقل العام ومقابض وأزرار المصاعد ينتقل إلى مقبض وعاء القهوة.

تقول “ساينس أوف أص” إن 50% من مقابض أوعية القهوة تحتوي على البكتيريا القولونية “كوليفورم”، وهي مؤشرعلى الإفرازات، لذا يجب غسل أوعية القهوة جيداً خاصة، فضلاً عن الحواف، لأنك قد لا تدرك قدر الجراثيم التي تكمن فيها.