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بالفيديو: هكذا تحمي خصوصيتك على الإنترنت
كيف_تعمل_شبكة_الإنترنت

بالفيديو: هكذا تحمي خصوصيتك على الإنترنت

السبت، 28 يناير 2017 01:57 ص

أكد الخبير في أمن المعلومات دلشاد عثمان إنه في ظل التزايد العام في ااستخدام الأجهزة المتطورة الذكية ارتفع القلق فيما يخص عدم الآمان.

ونصح الخبير الأمني، حسب “سكاي نيوز” عربية، باستخدام تلفزيون ذكي بلا بكاميرا، وإزالة مقبس الكهرباء بعد استخدام الكمبيوتر، وترك اللاصقة على الكاميرا، ومنع التطبيقات غير الموثقة يحمي الخصوصية، وغيرها من النصائح.



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