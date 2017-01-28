بعد قرابة ثلاثة أعوام على سرقته، تمكن السلطات التونسية من العثور على التمثال “غانيماد” المسروق من المتحف الأثري بقرطاج.

ووفق وكالة الأنباء التونسية (وات)، يعود تاريخه إلى القرن الخامس بعد الميلاد، وهو منحوت من المرمر الأبيض، ويبلغ طوله 49 سنتمترا.

وهذه القطعة الأثرية النادرة مجسمة في تمثال “جوبيتير ” في شكل صقر يحمل فوق جناحه الأيسر تمثال “غانيماد ” القريب من الإله “زيوس ” رب الآلهة عند الإغريق. و”غانيماد ” هو اسم يطلق أيضا على أكبر قمر في المجموعة الشمسية، وهو أكبر حتى من عطارد وبلوتو، ويقابل دائما كوكب المشتري.