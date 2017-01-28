 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 02:46 صباحاً
روابط سريعة
استعادة تمثال تونسي أثري نادر بعد سرقته
5cb2e182d5353ce36c7cfc6adfac760c

استعادة تمثال تونسي أثري نادر بعد سرقته

السبت، 28 يناير 2017 02:20 ص
وكالات

بعد قرابة ثلاثة أعوام على سرقته، تمكن السلطات التونسية من العثور على التمثال “غانيماد” المسروق من المتحف الأثري بقرطاج.

ووفق وكالة الأنباء التونسية (وات)، يعود تاريخه إلى القرن الخامس بعد الميلاد، وهو منحوت من المرمر الأبيض، ويبلغ طوله 49 سنتمترا.

وهذه القطعة الأثرية النادرة مجسمة في تمثال “جوبيتير ” في شكل صقر يحمل فوق جناحه الأيسر تمثال “غانيماد ” القريب من الإله “زيوس ” رب الآلهة عند الإغريق. و”غانيماد ” هو اسم يطلق أيضا على أكبر قمر في المجموعة الشمسية، وهو أكبر حتى من عطارد وبلوتو، ويقابل دائما كوكب المشتري.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3