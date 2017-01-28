تنظيف المطبخ غالباً ما يكون مُزعجاً للغاية، خاصةً لأولئك الذين لا يحبون التنظيف، لكن ما نجهله هو وجود طرق سهلة للغاية للتنظيف.

وإليك أقذر الأماكن في مطبخك وطريقة تنظيفها، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، عن موقع Milliyet:

1- البالوعة

اللحوم والفواكه والخضراوات التي تغسل فوق البالوعة تترك أثراً مع مرور الوقت، وأيضاً السوائل المسكوبة، مثل القهوة والشاي، تفتح الطريق لاسمرارها.

إذا لم تُنظف هذه البقع على الفور، تتصلب وتصبح أكثر ثباتاً، وفي الوقت ذاته قد تتسبب في انتشار الجراثيم، ما يؤدي إلى خلق بيئة غير نظيفة، ولا تصلح من أجل حياة صحية، وكل يوم بعد الانتهاء من غسيل الأطباق، قومي بتنظيف البالوعة بمنظف جيد.

2- إسفنجة المطبخ

مثل البالوعة، تعتبر إسفِجنة المطبخ مركزاً للجراثيم، حتى ولو غُسلت وشُطفت جيداً بالماء والصابون، فهي تمتص الجراثيم وقد تستمر لتصبح جزءً لا يتجزأ من السبب في تلوث الأغذيةعندما تستخدمين إسفِنجة المطبخ كثيراً، لذا قومي بتنظيفها في الرف العلوي من غسالة الصحون، أو بتعرضيها لدرجات الحرارة المرتفعة والبُخار الجاف، وإذا وضعتِ الإسفِنجة داخل غسالة الصحون، تستطيعين تنظيفها هي وغسالة الصحون في اللحظة نفسها.

3- الهاتف

إذا كنتِ تبحثين عن وصفات بالهاتف أثناء إعداد الطعام، هنا قد تكونين سبباً في تلويثه ببقايا الطعام، لتجنب ذلك قومي بلف ورق وقاية حول الهاتف.

4- خزانة المطبخ

وجود خِزانة المطبخ داخله، تُعد مشكلة كبيرة؛ لأن جميع أبخرة الأطعمة تتحول إلى طبقة من الأوساخ، لذا قومي أولاً بغسلها بمنظف غسيل الأطباق والماء الدافئ، ثم امسحيها بقطعة القماش المُستخدمه في المطبخ، وبالتالي ستمنعين تراكم الأوساخ.

5- شفاط المطبخ

قد تحدث بقع دهون عنيدة على شفاط المطبخ بسبب درجات الحرارة المرتفعة للطبخ، ورغم صعوبة إزالة مثل هذه البقع، فإن كل ما تحتاجينه هو مزيل بقع عالي الجودة، وكل ما عليكِ فعله هو ترك مزيل البقع على شفاط المطبخ لمدة ما بين 5 إلى 10 دقائق، ثم نَظفيه باسفنجة المطبخ.