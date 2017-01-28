حصلت مديرية أمن الموصل التابعة لجهاز الأمن الوطني العراقي، على أكثر من مائة قطعة أثرية تعود للعصور الآشورية والإسلامية خلال حملات أمنية لها.

وأوضحت المديرية في بيان لها وفقا لأونا، أن عملية العثور على القطع الأثرية جاءت بحسب معلومات استخبارية حيث كانت مخبأة في منزل أحد قادة عناصر تنظيم “داعش” في منطقة الزراعي شرقي الموصل شمال العراق.