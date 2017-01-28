مصرع 3 وإصابة7 في حادث تصادم ب"صحراوي الأقصر"

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب سبعة آخرون، مساء، الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بالبغدادي، بشرق الأقصر.

تلقي اللواء عصام الحملي , مدير أمن الأقصر أخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أسفر عن مصرع ثلاث وإصابة سبع بإصابات بالغه.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث تم نقل المصابين إلي مستشفي الأقصر الدولي لتلقي العلاج.

والضحايا بمشرحة مستشفي الأقصر العام وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات.