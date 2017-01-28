إحباط محاولة تسلل 67 بينهم شخصا إلى ليبيا عبر السلوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بالاشتراك مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، الجمعة، من إحباط محاولة تسلل 67 شخصًا بينهم 6 أفارقة، وذلك حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، إخطارًا بضبط 67 شخصًا، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.

وقامت الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.