"بانوراما ذاكرة الأزهر" تجذب رواد معرض الكتابالسبت، 28 يناير 2017 12:55 ص
احتشد المئات من رواد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى فى نسخته ٤٨، امام عروض ” بانوراما ذاكرة الازهر الشريف ” التى تقام خلال فترة فعاليات المعرض ، لمشاهدة جولة تخيلية تعد رحلة عبر الزمن تمتد الى اكثر من الف عام مليئة بقصص الحضارة الاسلامية ، تبرز المفهوم الصحيح للدين الاسلامي وسماحته التى تنهى عن التطرف والتشدد وأمر بالوسطية ، صرح بذلك م.محمد فاروق مدير مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى احدى المراكز البحثية بمكتبة الاسكندرية
أضاف فاروق أن بانوراما التراث هي ابتكار مصري حاصل على براءة اختراع عام 2007م ، وهى تطوع أحدث تقنيات العرض الرقمي في استعراض مفردات التراث المصري، فى عرض تفاعلي قام بإعداده مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي . موضحا أنه يقدم من خلال شاشة بانورامية دائرية تمتزج خلالها العراقة والحضارة باحدث ماتوصل له العلم فى مجال الوسائط المتعددة .
وأشار إلى انه تم إعداد نسخة مخصصة منها لعرض تراث الأزهر الشريف بحيث يرى المشاهد لأول مرة العناصر المختلفة لتاريخ الأزهر الشريف مرئية ومسموعة بشكل مترابط وجذاب أمام ناظريه ، بالثلاث لغات العربية والانجليزية والفرنسية .
وتشمل بانوراما ذاكرة الأزهرعدة محاور فى مقدمتها محور توثيق تاريخ الأزهر من خلال مواقفه المشرفة، ومحور توثيق السير الذاتية لشيوخ الأزهر ومؤلفاتهم وإنجازاتهم عبر السنين، ومحور توثيق التراث المعماري للجامع الأزهر والمعاهد الدينية العريقة، بالاضافة الى توثيق الذاكرة الصحفية لكل ما نشر عن الأزهر الشريف، ويتم نشر هذه المعلومات باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية .
ألمح محمد فاروق ، أن ” بانورما ذاكرة الازهر ” تعد أحد ثمار التعاون المشترك بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز توثيق التراث ومكتبة الأزهر الشريف ، يهدف الى إبراز دور الأزهر الشريف على مر العصور في نشر الوسطية، واحتواء الخلافات بين المذاهب الإسلامية، وجهوده المستمرة في الحفاظ على الهوية الإسلامية .
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