مستوطنون يقتلعون أشتال كرمة وزيتون ويسرقونها جنوب بيت لحمالسبت، 28 يناير 2017 12:03 ص
اقتلع مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، المئات من أشتال الكرمة والزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، قبل أن يسرقوها.
وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن مستوطني البؤرة الاستيطانية “سيدي بوعز” المقامة على أراضي المواطنين في منطقة “عين القسيس” غربا، اقتلعوا 300 شتلة كرمة، و100 شتلة زيتون واستولوا عليها، إضافة لاقتلاع 100 زاوية حديد و10 لفات من الأسلاك الشائكة من أرض تعود لأبناء المرحوم محمد عبد السلام صلاح.
وأضاف صلاح أن المستوطنين اقتلعوا 50 شتلة كرمة من أرض المواطن حسام مصطفى صلاح واستولوا عليها، مشيرا إلى أن المزارعين يتعرضون في منطقة عين القسيس إلى مضايقات مستمرة من قبل المستوطنين.
من ناحية أخرى سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيدة مجد عبد الله الخضور (18 عاما)، من بلدة بني نعيم شرق الخليل، اليوم الجمعة.
وقالت مصادر الارتباط العسكري إن قوات الاحتلال سلمت جثمان الشهيدة المحتجز منذ سبعة أشهر، بعد إطلاق النار عليها بحجة محاولة الدهس.. ونقل جثمان الشهيدة إلى مستشفى الأهلي في مدينة الخليل لتسليمها لذويها غدا وإجراء مراسم الدفن.
وفي سياق آخر، طالب أهالي قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية اليوم الجمعة، المؤسسات والوزارات بالضغط على المجتمع والمؤسسات الدولية لتأمين الحماية للمواطنين ضد التصعيد المتواصل من قبل قوات الاحتلال بحق أهالي القرية والمشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية.
جاء ذلك خلال المسيرة الأسبوعية التي انطلقت بمشاركة أهالي القرية وعدد من نشطاء السلام الأجانب، احتجاجا على إغلاق الشارع الرئيس للقرية منذ 14 عاماً.
وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي إن قوات الاحتلال استهدفت الأطفال ومنازل المواطنين خلال قمعها المسيرة السلمية الأسبوعية. وطالب بالتدخل العاجل لمنع تعرض القرية لأشكال التصعيد المختلفة.
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