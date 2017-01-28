لقي ثلاثة عناصر إرهابية مصرعهم مساء اليوم، بمنطقة “قنفودة” غرب بنغازي، جراء الاشتباكات مع القوات الخاصة الليبية.

وأكد الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي، مساء اليوم، مقتل ثلاثة عناصر من التنظيمات الإرهابية في عملية التفاف بـ«عمارات 12» بمنطقة قنفودة والمطلة على منطقة بوصنيب غرب مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأوضح الزوي، أن أمر تحريات القوات الخاصة الرائد فضل الحاسي قاد هجومًا مباغتًا ضد التنظيمات الإرهابية في «عمارات 12» بعملية التفاف تزامنًا مع تقدم وحدات الجيش الليبي التي تحاصر التنظيمات الإرهابية،فنتج عنها مقتل ثلاثة أرهابيين وفرار البقية الى المربع السكني الخلفي بـ«عمارات 12».

وأضاف الزوي قائلاً: «أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة ولم تتوقف حتى يتم حسم المعارك بمحور غرب بنغازي في أخر معاقلهم.