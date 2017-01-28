 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 12:49 صباحاً
روابط سريعة
مقتل ثلاثة إرهابيين جراء الاشتباكات مع القوات الليبية ببنغازي
الجيش الليبي ـ ليبيا

مقتل ثلاثة إرهابيين جراء الاشتباكات مع القوات الليبية ببنغازي

السبت، 28 يناير 2017 12:01 ص
أ ش أ

لقي ثلاثة عناصر إرهابية مصرعهم مساء اليوم، بمنطقة “قنفودة” غرب بنغازي، جراء الاشتباكات مع القوات الخاصة الليبية.

وأكد الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي، مساء اليوم، مقتل ثلاثة عناصر من التنظيمات الإرهابية في عملية التفاف بـ«عمارات 12» بمنطقة قنفودة والمطلة على منطقة بوصنيب غرب مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأوضح الزوي، أن أمر تحريات القوات الخاصة الرائد فضل الحاسي قاد هجومًا مباغتًا ضد التنظيمات الإرهابية في «عمارات 12» بعملية التفاف تزامنًا مع تقدم وحدات الجيش الليبي التي تحاصر التنظيمات الإرهابية،فنتج عنها مقتل ثلاثة أرهابيين وفرار البقية الى المربع السكني الخلفي بـ«عمارات 12».

وأضاف الزوي قائلاً: «أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة ولم تتوقف حتى يتم حسم المعارك بمحور غرب بنغازي في أخر معاقلهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3