أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر تعيش في حالة حراك دائم وتنمية وهناك اهتمام ليس في تحقيق الاستقرار والأمن ولكن في كل ما يخص الحياة.

وأضاف سلطان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» على فضائية «الحدث اليوم»: أن الحكومة تهتم بمتابعة الإجراءات التي تقوم بها وزارة التموين مع عدد من الوزارات وذلك لتحديث البيانات وتدقيقها لتوصيل الدعم لمستحقيه.

وتابع: «يتم وضع قرارات صارمة باستبعاد جميع البطاقات التموينية الغير مفعلة والبطاقات التموينية الخاصة بالمسافرين، والمتوفين، والبطاقات التي تحتوي على أرقام قومية خاطئة».