وافق رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد على انضمام تونس رسميا إلى مشروع منصة التجارة الإلكترونية الإفريقية “إيكوم أفريكا”.

جاء ذلك خلال اجتماع الشاهد اليوم الجمعة مع مدير عام اتحاد البريد العالمي بيشار عبد الرحمن حسين، بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، الذي قال إن حكومة الوحدة الوطنية حريصة على انطلاق العمل ضمن هذا المشروع قبل نهاية 2017.

من جانبه، أكد مدير عام اتحاد البريد العالمي أن تونس من البلدان الإفريقية القليلة التي حظيت باختيار الاتحاد لتكون ضمن الدول المشمولة بهذا المشروع،

وذلك من منطلق التعاون المتواصل مع مؤسسة البريد التونسي، وحرصا من الحكومة التونسية على تعزيز العمل عبر منظومة التجارة الإلكترونية والتسويق عبر هذا المشروع الذي قال إنه سيمكن من تعزيز إشعاع صورة تونس في محيطها الإفريقي والإقليمي والدولي.