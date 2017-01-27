"الهجرة" العراقية توزع 31 ألف حصة من المساعدات الإغاثية للنازحين

وزعت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قرابة 31 ألف حصة من المساعدات الإغاثية للنازحين في المخيمات التابعة لها في محافظتي صلاح الدين والسليمانية وبعض أحياء شرقي الموصل المحررة من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الهجرة ستار نوروز - في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة - استمرارها في توزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية على الأسر النازحة في جميع محافظات العراق، مشيرا إلى أن فرق الوزارة وزعت 30690 حصة إغاثية للنازحين في محافظتي صلاح الدين والسليمانية وفي أحياء: السكر والنور والحدباء والجامعة بالساحل الأيسر بمدينة الموصل.

وأوضح أن فرق الوزارة وزعت 10147 حصة من المساعدات الإغاثية العينية والغذائية والصحية بمخيمات جدعة والمدرج التابعين إلى ناحية القيارة جنوب الموصل، ومخيمي حسن شام الثاني والخازر شرق الموصل، إضافة إلى مخيمات ديبكه بقضاء مخمور.. إلى جانب توزيع 14103 حصص إغاثية للنازحين في الشرقاط ومخيم تل السيباط بمحافظة صلاح الدين.

كما وزعت الوزارة 1440 حصة إغاثية للنازحين في حلبجة وسيروان وخورمال بمحافظة السليمانية، فيما كانت حصة العوائل في أحياء السكر والنور والحدباء والجامعة المحررة والتابعة للساحل الأيسر بمدينة الموصل 5 آلاف سلة غذائية جافة.

ولفت المتحدث إلى أن المساعدات الإغاثية التي قدمت للأسر النازحة تضمنت سلة غذائية جافة وسريعة وأخرى صحية وثالثة ملابس إضافة إلى أدوات مطبخ ومصباح شحن وأفرشة أرضية وبطانيات ومدفأة نفطية.

وأرسلت وزارة الهجرة والمهجرين 40300 مادة من المساعدات الإغاثية لتوزيعها للأسر النازحة المتواجدة في محافظات كربلاء وبابل وواسط جنوبي العراق وفي قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.