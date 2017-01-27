تمكنت القوات الخاصة الليبية “الصاعقة” والوحدات المساندة لها ، من اقتحام العمارات الـ12 بالمحور الغربي ببنغازي و السيطرة على الأجزاء الأولى منها ومصادرة 7 آليات من بينها سيارة مصفحة تركتها المجموعات الإرهابية خلفها بعد فرارها داخل العمارات التي أصبحت أخر معاقل للمجموعات الإرهابية.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ، قد أعلنت أمس عن سيطرة القوات المسلحة على منطقة قنفودة أخر معاقل الجماعات الإرهابية في بنغازي، و تحرير العديد من السجناء العسكريين والمدنيين ممن كانوا بسجون قنفودة والعمارات 12 القاطع الرابع في بنغازي .