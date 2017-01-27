 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 12:49 صباحاً
روابط سريعة
القوات الخاصة الليبية تسيطر على عمارات الـ12 غرب بنغازي
الجيش الليبي

القوات الخاصة الليبية تسيطر على عمارات الـ12 غرب بنغازي

الجمعة، 27 يناير 2017 11:54 ص
أ ش أ

تمكنت القوات الخاصة الليبية “الصاعقة” والوحدات المساندة لها ، من اقتحام العمارات الـ12 بالمحور الغربي ببنغازي و السيطرة على الأجزاء الأولى منها ومصادرة 7 آليات من بينها سيارة مصفحة تركتها المجموعات الإرهابية خلفها بعد فرارها داخل العمارات التي أصبحت أخر معاقل للمجموعات الإرهابية.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ، قد أعلنت أمس عن سيطرة القوات المسلحة على منطقة قنفودة أخر معاقل الجماعات الإرهابية في بنغازي، و تحرير العديد من السجناء العسكريين والمدنيين ممن كانوا بسجون قنفودة والعمارات 12 القاطع الرابع في بنغازي .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3