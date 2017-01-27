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وزير العمل الليبي يتقدم باستقالته إلى المجلس الرئاسي
الحكومة الليبية

وزير العمل الليبي يتقدم باستقالته إلى المجلس الرئاسي

الجمعة، 27 يناير 2017 11:52 ص
أ ش أ

قال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني الليبية،علي قلمة، إنه تقدم باستقالته رسميا إلى المجلس الرئاسي الليبي.

وقال قلمة في مداخلة تلفزيونية مساء اليوم، إن استقالته هي التزام أدبي و أخلاقي تجاه الليبيين و كل الوطن، مشيرا إلى أن الأوضاع االأمنية والمعيشية تردت إلى مستويات غير مقبولة و”الرئاسي أخفق وهناك خلافات واسعة بين الأعضاء “،على حدّ قوله.

وتابع قائلا: ” إن العاصمة الليبية مخطوفة من قبل الميليشيات المسلّحة”.

ويتألف المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء، يمثلون مختلف المناطق الجغرافية والتيارات السياسية في ليبيا، و يقاطعه اثنان من أعضائه.

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