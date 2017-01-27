قال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني الليبية،علي قلمة، إنه تقدم باستقالته رسميا إلى المجلس الرئاسي الليبي.

وقال قلمة في مداخلة تلفزيونية مساء اليوم، إن استقالته هي التزام أدبي و أخلاقي تجاه الليبيين و كل الوطن، مشيرا إلى أن الأوضاع االأمنية والمعيشية تردت إلى مستويات غير مقبولة و”الرئاسي أخفق وهناك خلافات واسعة بين الأعضاء “،على حدّ قوله.

وتابع قائلا: ” إن العاصمة الليبية مخطوفة من قبل الميليشيات المسلّحة”.

ويتألف المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء، يمثلون مختلف المناطق الجغرافية والتيارات السياسية في ليبيا، و يقاطعه اثنان من أعضائه.