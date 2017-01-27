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المتحدث العسكري: مقتل 6 تكفيريين والقبض على آخر في وسط سيناء
المتحدث العسكري الجديد العقيد تامر محمد محمود الرفاعي‎

المتحدث العسكري: مقتل 6 تكفيريين والقبض على آخر في وسط سيناء

الجمعة، 27 يناير 2017 11:53 ص

تمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميدانى من قتل 6 أفراد تكفيريين والقبض على فرد آخر وتدمير ورشة لتصنيع المواد المتفجرة وعدد من الدراجات النارية بوسط سيناء.

وقال المتحدث العسكرى للقوات المسلحة - فى بيان له مساء اليوم “الجمعة” - إن عناصر حرس الحدود بالجيش الثالث الميداني تمكنت أيضا من ضبط مخزن تحت الأرض يحتوي على 4 أطنان مواد مخدرة معدة للتوزيع.

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