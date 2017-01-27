أكد نوار علي المحمود رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أهمية التنسيق العربي على المستوى البرلماني.

وقال المحمود إن التنسيق مع البرلمانات العربية أحد أهم الثوابت التي تقوم عليها السياسة البرلمانية للشعبة ، والتي تلتزم بالدفع بالجهود العربية نحو تحقيق مزيد من التعاون في مختلف المحافل الدولية وضمن مناقشة كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك لدى مشاركة الوفد في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية على هامش مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في باماكو عاصمة مالي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه تم خلال الاجتماع التشاور بشأن انتخاب رئيس الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد ، ولاستضافة هذه الدورة ، إلى جانب بحث ترشيح أربعة أعضاء من المجموعة العربية لعضوية اللجنة التنفيذية لعام 2017.

ومن المقرر أن يتقدم رئيس المجموعة بنتائج المشاورات للأمانة العامة للإتحاد ، وذلك لإدراجها ضمن جدول أعمال المؤتمر.