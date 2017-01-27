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الأهلي يفوز على الزمالك 3-1 في دوري الكرة الطائرة
الاهلي كرة طائرة

الأهلي يفوز على الزمالك 3-1 في دوري الكرة الطائرة

الجمعة، 27 يناير 2017 11:32 م

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة (رجال) بالنادي الأهلي، على نظيره الزمالك 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة؛ ضمن الجولة السادسة بالمرحلة النهائية بمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز واصل الاهلي تصدره لجدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة ، بعد أن نجح في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم طوال مباريات البطولة.

فاز الأهلي بالشوطين: الأول 25-22، والثاني 30-28 وخسر الثالث 24-26، قبل أن يفوز بالرابع 26-24 ويحسم المباراة لصالحه.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الجيش يوم الاثنين المقبل .

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