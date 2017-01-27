الأهلي يفوز على الزمالك 3-1 في دوري الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة (رجال) بالنادي الأهلي، على نظيره الزمالك 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة؛ ضمن الجولة السادسة بالمرحلة النهائية بمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز واصل الاهلي تصدره لجدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة ، بعد أن نجح في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم طوال مباريات البطولة.

فاز الأهلي بالشوطين: الأول 25-22، والثاني 30-28 وخسر الثالث 24-26، قبل أن يفوز بالرابع 26-24 ويحسم المباراة لصالحه.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الجيش يوم الاثنين المقبل .