مصرع 42 من "داعش" في قصف عراقي بالموصلالجمعة، 27 يناير 2017 11:19 م
لقي 42 من مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي مصرعهم ، اليوم الجمعة، في قصف من جانب طيران الجيش العراقي بالمحور الغربي لعمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.
وقال قائد عمليات (قادمون يا نينوى) الفريق عبد الأمير يارالله ، في تصريح صحفي مساء اليوم ، إن طيران الجيش أمن الحماية اللازمة لخط صد قوات “الحشد الشعبي” في المحور الغربي ووجه ضربات جوية أسفر عن مقتل ٣٣ إرهابيا وتدمير أربع سيارات إحداها مفخخة وعالج تجمعات لعناصر داعش كانت تستعد للهجوم على مواقع الحشد في قريتي الخبيرات وشرق المصايد ومنطقة المحلبية غرب الموصل.
وأضاف أن طيران الجيش قصف أيضا مواقع لداعش في قرية “أعليبة” ضمن المحور الغربي للعمليات أسفر عن مقتل ٩ إرهابيين وتدمير ثلاثة مواقع للتنظيم وسيارة مسلحة برشاش أحادي ومضافة للإرهابيين.
من جهة أخري ، نسب إعلام الحشد الشعبي ليار الله قوله ، في ندوة حوارية مع القيادات الأمنية عقدت في أربيل ، إن قوات الحشد الشعبي وطيران الجيش سيتكفلان بتحرير قضاء تلعفر والمناطق القريبة منه وستتركز مهام قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب على الساحل الأيمن لمدينة الموصل والأراضي المحاذية له.
وأوضح أن الأراضي المحررة من سيطرة داعش ستكون من مهام جميع الفصائل من متطوعي محافظة نينوى المنضوية في الحشد الشعبي ، إضافة لقوات الشرطة المحلية.
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