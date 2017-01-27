 Moheet on google
الجمعة 27 يناير 2017 10:53 مساءً
روابط سريعة
إيقاف فينجر 4 مباريات وتغريمه 25 ألف جنيه استرليني
ارسين فينجر

إيقاف فينجر 4 مباريات وتغريمه 25 ألف جنيه استرليني

الجمعة، 27 يناير 2017 10:44 م

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارا بإيقاف أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال لمدة أربعة مباريات بعد دفعه للحكم الرابع في مباراة فريقه أمام بيرنلي.

وكان أرسنال قد تغلب بصعوبة على بيرنلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع 22 من البرميرليج.

وخرج فينجر مطرودا من لقاء أرسنال وبيرنلي بعد احتساب ركلة جزاء للأخير ولكنه قام أثناء وقوفه في نفق ملعب الإمارات بدفع الحكم الرابع للقاء بيده قبل أن ينجح فريقه في الفوز بالمباراة في الوقت المحتسب بدل من الضائع.. ووجه الاتحاد الإنجليزي لفينجر تهمة سوء السلوك قبل أن يؤكد المدرب الفرنسي أنه سيتقبل العقوبة التي ستوقع عليه.

كما تعرض فينجر لغرامة مقدارها 25 ألف جنيه استرليني.. وبذلك يغيب المدرب المخضرم عن إدارة مباريات المدفعجية أمام كل من ساوثهامبتون في كأس الاتحاد ثم واتفورد وتشيلسي وهال سيتي في الدوري.

فينجر
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3