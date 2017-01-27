أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارا بإيقاف أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال لمدة أربعة مباريات بعد دفعه للحكم الرابع في مباراة فريقه أمام بيرنلي.

وكان أرسنال قد تغلب بصعوبة على بيرنلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع 22 من البرميرليج.

وخرج فينجر مطرودا من لقاء أرسنال وبيرنلي بعد احتساب ركلة جزاء للأخير ولكنه قام أثناء وقوفه في نفق ملعب الإمارات بدفع الحكم الرابع للقاء بيده قبل أن ينجح فريقه في الفوز بالمباراة في الوقت المحتسب بدل من الضائع.. ووجه الاتحاد الإنجليزي لفينجر تهمة سوء السلوك قبل أن يؤكد المدرب الفرنسي أنه سيتقبل العقوبة التي ستوقع عليه.

كما تعرض فينجر لغرامة مقدارها 25 ألف جنيه استرليني.. وبذلك يغيب المدرب المخضرم عن إدارة مباريات المدفعجية أمام كل من ساوثهامبتون في كأس الاتحاد ثم واتفورد وتشيلسي وهال سيتي في الدوري.