الاتحاد الأوروبي يمنح كوت ديفوار 300 مليون يورو لدعم قطاعات اقتصاديةالجمعة، 27 يناير 2017 10:36 م
أكد جون فرانسوا فاليت سفير الاتحاد الأوروبي في أبيدجان، أن الاتحاد سيقدم منحة مالية بقيمة 273 مليون يورو إلى كوت ديفوار، في إطار مساعدات من صندوق التنمية الأوروبي بدأت في 2015 وتستمر حتى 2020.
وأوضح فاليت -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي في أبيدجان- أن القطاعات المستفيدة من المنحة المالية هي الزراعة والطاقة والحوكمة الاقتصادية فضلا عن تمويل إنشاء شبكات تيار كهربائي جديدة يستفيد بها 40 ألف أسرة في العام الجاري.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي أيضا سيقوم بتقديم الدعم للوكالة الوطنية للوظائف في كوت ديفوار من أجل مساعدة 40 ألف شاب على إيجاد فرص عمل لهم، ولفت إلى أن المنحة الجديدة تمثل الدفعة رقم 11 التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكوت ديفوا .
وأشار فاليت إلى أن الدفعة المالية السابقة التي تم صرفها خلال أعوام (٢٠١١ -٢٠١٥) وكانت تقدر ب ٤٠٠ مليون يورو استفادت بها قطاعات الصرف الصحي والنقل والمواصلات والعدل في أعقاب الأزمة السياسية العسكرية التي ساهمت في تدمير العديد من المنشآت و الأقسام الشرطية والمحاكم.
وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي أن أبيدجان سوف تستضيف قمة أوروبية إفريقية بين رؤساء الدول الأفارقة ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي في نوفمبر المقبل.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
مصرع وإصابة ٥ في انقلاب سيارة أجرة بأسيوط
لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «أسيوط- البحر الأحمر»، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. تلقى اللواء عاطف قليعى مدير ...Fri, 27 Jan 2017 19:11:56 GMT
-
أمريكية تخون زوجها مع 60 رجلا أسبوعيا
اعترفت زوجة أمريكية، بأنها خانت زوجها مع أكثر من 1000 رجل خلال ست سنوات من زاوجهما، ومارست أعمالا منافية للآداب، منذ أن كانت في الـ14 من عمرها. الزوجة التي تدعى ...Fri, 27 Jan 2017 18:55:24 GMT
-
هبوط طائرة إماراتية اضطراريا بمطار القاهرة
هبطت منذ قليل، طائرة إماراتية من طراز بوينج 777 بمطار القاهرة الدولي قادمة من دبي في طريقها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان. وقالت ...Fri, 27 Jan 2017 18:38:44 GMT
-
مصرع 4 وإصابة 6 فى حادث تصادم فى الأقصر
وقع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة أسوان الصحراوى الشرقى بمحافظة الأقصر، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج ...Fri, 27 Jan 2017 18:25:35 GMT
-
السيسي: أنفقنا 450 مليار جنيه لإعادة تأهيل مرافق الكهرباء
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة نقاش مع مجموعة من شباب صعيد مصر بمؤتمر أسوان، إن الدولة أنفقت 450 مليار جنيه لإعادة تأهيل ورفع كفاءة مرافق الكهرباء وتوصيلها ...Fri, 27 Jan 2017 17:54:54 GMT
-
الرئيس: هناك عقبات قانونية تؤخر تطوير شركات قطاع الأعمال العام
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القرارات الاقتصادية كان الهدف منها مواجهة المشكلة الاقتصادية بشكل حاسم وقاسى، وكلنا كمصريين نعانى - الفقير والمتوسط والغنى - ...Fri, 27 Jan 2017 18:55:24 GMT
-
مصرع إمرأة وإصابة 15 آخرين في حادث سير بالدقهلية
لقيت سيدة مصرعها وأصيب 15 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل على طريق “المنصورة- السنبلاوين” بالدقهلية. تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، ...Fri, 27 Jan 2017 16:40:26 GMT
-
وفاة مراسل الجزيرة بأزمة قلبية أثناء تغطية عودة رئيس جامبيا الجديد
توفي في العاصمة الجامبية بانجول فجر اليوم مراسل “الجزيرة” القطرية، أحمد الأمين، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تغطيته عودة الرئيس الجديد آداما بارو لبلاده. وكان ...Fri, 27 Jan 2017 15:09:24 GMT