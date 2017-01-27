أكد جون فرانسوا فاليت سفير الاتحاد الأوروبي في أبيدجان، أن الاتحاد سيقدم منحة مالية بقيمة 273 مليون يورو إلى كوت ديفوار، في إطار مساعدات من صندوق التنمية الأوروبي بدأت في 2015 وتستمر حتى 2020.

وأوضح فاليت -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي في أبيدجان- أن القطاعات المستفيدة من المنحة المالية هي الزراعة والطاقة والحوكمة الاقتصادية فضلا عن تمويل إنشاء شبكات تيار كهربائي جديدة يستفيد بها 40 ألف أسرة في العام الجاري.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي أيضا سيقوم بتقديم الدعم للوكالة الوطنية للوظائف في كوت ديفوار من أجل مساعدة 40 ألف شاب على إيجاد فرص عمل لهم، ولفت إلى أن المنحة الجديدة تمثل الدفعة رقم 11 التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكوت ديفوا .

وأشار فاليت إلى أن الدفعة المالية السابقة التي تم صرفها خلال أعوام (٢٠١١ -٢٠١٥) وكانت تقدر ب ٤٠٠ مليون يورو استفادت بها قطاعات الصرف الصحي والنقل والمواصلات والعدل في أعقاب الأزمة السياسية العسكرية التي ساهمت في تدمير العديد من المنشآت و الأقسام الشرطية والمحاكم.

وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي أن أبيدجان سوف تستضيف قمة أوروبية إفريقية بين رؤساء الدول الأفارقة ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي في نوفمبر المقبل.