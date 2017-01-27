التحالف الدولي يتوقع معركة أسرع القوات العراقية بالساحل الأيمن للموصلالجمعة، 27 يناير 2017 09:41 م
توقع المتحدث باسم التحالف الدولي المناهض لداعش العقيد جون دوريان أن تكون معركة تحرير القوات المسلحة العراقية للساحل الأيمن غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوي أسرع من عملية تحرير الساحل الأيسر للمدينة التى استكملت يوم الثلاثاء الماضي.
وأكد دوريان، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن قوات التحالف الدولي تواصل دعم القوات المسلحة العراقية في عملية استعادة السيطرة على غربي الموصل، لافتا إلى أن القوات العراقية تستطيع إحلال الأمن والاستقرار في الساحل الأيسر.
ونوه إلى التنسيق العالي بين حكومتي بغداد الاتحادية وأربيل في إقليم كردستان في الحرب ضد داعش، مشددا على أهمية معركة الموصل بالنسبة للتحالف الدولي، مشيرا إلى أن التحالف نفذت 100 غارة جوية ضد داعش خلال الأسبوع الجاري.
ولفت دوريان إلى أنه لايملك أي معلومات حول إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وأضاف: أن المعارك الجارية من قبل تركيا ضد داعش في مدينة الباب السورية يدعمها التحالف.
ومن جانبه، اعتبر المتحدث باسم هيئة “الحشد الشعبي” النائب أحمد الأسدي أن ساعة الصفر لاقتحام قضاء “تلعفر” غربي محافظة نينوي لتحريرها من قبضة داعش باتت “قاب قوسين أو أدنى” بعد استكمال كافة الاستعدادات لتحرير القضاء.
وقال الأسدي، في تصريحي صحفي اليوم، إن قوات الحشد تحاصر عناصر داعش في تلعفر منذ ستة أسابيع وأنها على بعد أربعة كيلومترات فقط عن حدود قضاء تلعفر وان مدي قذائف المدفعية يمكن ان تصل إلى عمق مدينة تلعفر.
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