رحب الاتحاد العام للمصريين بالنمسا في ليوبن برئاسة المهندس حسام بازينة بالحملة التي أطلقها أمس الأربعاء 25 يناير السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية والهادفة لشراء أطنان من سلعة السكر وارسالها لمصر فى اطار مساهمة للمصريين فى الخارج فى التغلب على أزمة السلع التموينية فى مصر وبالتحديد السكر.

وقال المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد أن الاتحاد العام في ليوبن سيشارك في هذه الحملة بعدة أطنان من السكر، وخاصة بعد الأسعار الجيدة التي أعلن التوصل لها أحمد الصادي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، مؤكدا أن هذه المساهمة من قبل الاتحاد في ليوبن تأتي في إطار دوره ومساهماته في دعم الشعب المصري في الداخل، كما كان له دور بارز في الدفاع عن مصر في الخارج.

ومن جانبه ثمَّن بهجت العبيدي البيبة نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا بليوبن دور السفارة المصرية برئاسة السفير عمر عامر في هذه الخطوة التي تهدف إلى مساعدة أبناء الشعب المصري الذي يعاني نتيجة لغلاء الأسعار، وطالب السفارة المصرية بفيينا بالترويج لهذه الحملة في كل أرجاء النمسا، ليتمكن جميع أبناء الجالية المصرية في كل ربوع النمسا من المشاركة في هذه الحملة الرائعة.