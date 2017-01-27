قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل

استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...