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الجمعة 27 يناير 2017 08:39 مساءً
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غدا.. استكمال محاكمة أحد المتهمين في "أحداث ماسبيرو الثانية"
شاكوش - محكمة

غدا.. استكمال محاكمة أحد المتهمين في "أحداث ماسبيرو الثانية"

الجمعة، 27 يناير 2017 09:39 م

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا، نظر جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم “محمد عبدالحميد”، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”.

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