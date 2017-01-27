خليفة حفتر: تحرير بنغازي بالكامل قريباالجمعة، 27 يناير 2017 09:15 م
اعتبر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الذي يحظى باعتراف مجلس النواب الليبي، أن الانتصار الذي حققه أفراد الجيش على من وصفهم بـ«قوى الظلام والعدوان والتطرف والإرهاب»، في قنفودة ببنغازي، يمثل «أسطورة كفاح من أجل العزة والكرامة».
وحسب قناة «ليبيا الحدث»، قال حفتر، في خطاب له: إن انتصار جيشه في قنفودة يغرس في نفس الليبيين اليقين بأن نور الفجر قد لاح في الأفق، وأن الظلام الذي خيّم على الوطن، بدأ ينقشع إلى غير رجعة». متحدثا عن قرب استبدال الخوف بالأمن، والحزب بالبهجة، والشقاء بالسعادة.
وأضاف حفتر، في حديثه عن المجموعات المسلحة، التي كانت تقاتل الجيش في بنغازي: إنها تستفيد من جرافات الموت التي تعطيهم المال، وأن هذه المجموعات ظنت أن قنفودة حصن منيع لها، فخاب ظنها، ولم تجد فيها سوى حتفها. مردفا: إن الجيش سيستكمل قريبا تحرير بنغازي بالكامل.
وخيّر حفتر، من وصفها بالجماعات الإرهابية، في كامل تراب ليبيا، بين خيارين: إما الاستسلام، أو الموت. متحدثا: إن الجيش سيلاحق الإرهاب أينما يوجد بالبلاد. مطالبا الليبيين بالاستعداد ليوم النصر، عندما يطهر الجيش كامل تراب ليبيا من دنس الإرهابيين.
كما أرسل حفتر رسالة إلى ميليشيات ما كان يعرف بـ«حرس المنشآت النفطية»، وهي ميليشيات مسلحة، موالية لحكومة الوفاق الوطني، وكانت تسيطر على منطقة الهلال النفطي قبل تراجعها أمام جيش حفتر، مفادها: إن جنوده سيتصدون لعصابات المجرمين، الحالمين بالسيطرة على الحقول النفطية للبلاد. مضيفا: إن الجيش قطع على نفسه العهد بأن يلاحقهم إلى داخل بيوتهم، إن حاولوا الهجوم على الموانئ النفطية.
وكانت عدة مجموعات إسلامية مسلحة، بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة، وآخر يعلن عن اعتداله، تحاول السيطرة على مدينة بنغازي، ودارت بينها وبين جيش حفتر مواجهات طاحنة، منذ أزيد من 30 شهرا.
وتعرف ليبيا حالة انقسام واسعة، بين ثلاثة أطياف كبرى، حكومة الشرق المدعومة من مجلس النواب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، وحكومة الإنقاذ الوطني المحسوبة على الإسلاميين، التي تحاول استعادة السيطرة على طرابلس.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
مصرع وإصابة ٥ في انقلاب سيارة أجرة بأسيوط
لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «أسيوط- البحر الأحمر»، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. تلقى اللواء عاطف قليعى مدير ...Fri, 27 Jan 2017 19:11:56 GMT
-
مصرع 4 وإصابة 6 فى حادث تصادم فى الأقصر
وقع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة أسوان الصحراوى الشرقى بمحافظة الأقصر، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج ...Fri, 27 Jan 2017 18:25:35 GMT
-
السيسي: أنفقنا 450 مليار جنيه لإعادة تأهيل مرافق الكهرباء
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة نقاش مع مجموعة من شباب صعيد مصر بمؤتمر أسوان، إن الدولة أنفقت 450 مليار جنيه لإعادة تأهيل ورفع كفاءة مرافق الكهرباء وتوصيلها ...Fri, 27 Jan 2017 17:54:54 GMT
-
مصرع إمرأة وإصابة 15 آخرين في حادث سير بالدقهلية
لقيت سيدة مصرعها وأصيب 15 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل على طريق “المنصورة- السنبلاوين” بالدقهلية. تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، ...Fri, 27 Jan 2017 16:40:26 GMT
-
وفاة مراسل الجزيرة بأزمة قلبية أثناء تغطية عودة رئيس جامبيا الجديد
توفي في العاصمة الجامبية بانجول فجر اليوم مراسل “الجزيرة” القطرية، أحمد الأمين، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تغطيته عودة الرئيس الجديد آداما بارو لبلاده. وكان ...Fri, 27 Jan 2017 15:09:24 GMT
-
غرامات مثيرة للجدل على "وداع المسافرين" ببريطانياFri, 27 Jan 2017 13:44:55 GMT
-
السعودية تودع "محارب السرطان"
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بخبر وفاة الشاب حمزة اسكندر أشهر محارب سعودي للسرطان، بعد أن وافته المنية مساء الثلاثاء في إحدى مستشفيات جدة. فقد تصدر ...Fri, 27 Jan 2017 14:00:35 GMT
-
شكري يبحث مع نظيره الإثيوبي ملف «سد النهضة»
التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم، الجمعة، نظيره الإثيوبى وركنو جيبيهو، فى مقر وزارة الخارجية الإثيوبية بالعاصمة أديس أبابا. وأشار المستشار أحمد أبو زيد، ...Fri, 27 Jan 2017 14:27:39 GMT