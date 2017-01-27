 Moheet on google
الجمعة 27 يناير 2017 08:51 مساءً
روابط سريعة
الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الزمالك بالسوبر

الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الزمالك بالسوبر

الجمعة، 27 يناير 2017 09:12 م

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدا /السبت/، على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة السوبر أمام الزمالك والمقرر لها يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات.

وكان حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، قد منح اللاعبين راحة من المران اليوم الجمعة، تجنبا للإرهاق.

يذكر أن حسام البدري، قرر تأجيل معسكر الفريق بالإمارات لعدة أيام، لحين وصول لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب العسكري، ولاستخراج التأشيرات لبعض لاعبي الفريق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3