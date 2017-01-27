يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدا /السبت/، على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة السوبر أمام الزمالك والمقرر لها يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات.

وكان حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، قد منح اللاعبين راحة من المران اليوم الجمعة، تجنبا للإرهاق.

يذكر أن حسام البدري، قرر تأجيل معسكر الفريق بالإمارات لعدة أيام، لحين وصول لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب العسكري، ولاستخراج التأشيرات لبعض لاعبي الفريق.