

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا توجد أي قوة في العالم تستطيع أن تمس حصة مصر في مياه النيل، مطالبا بأن تكون ردود أفعال المصريين هادئة وغير متوترة.

وأردف، خلال جلسة نقاش مع مجموعة من شباب صعيد مصر بمؤتمرهم الوطني بأسوان، أن المصريين لا يجب أن يقلقوا من مسألة سد النهضة، متابعا: “النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، ومحدش هيقدر يمس نيلنا”.