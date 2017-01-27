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الرئيسان الأمريكي والمكسيكي يجريان محادثة هاتفية بعد يوم من إلغاء لقائهما
دونالد ترامب

الرئيسان الأمريكي والمكسيكي يجريان محادثة هاتفية بعد يوم من إلغاء لقائهما

الجمعة، 27 يناير 2017 09:02 م
أ ش أ

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المكسيكي إنريكي بينا ، اليوم الجمعة ، محادثة هاتفية بعد يوم من إعلان بينا إلغاء لقائه مع ترامب على خلفية التوتر المتعلق بالجدار الحدودي واتفاقيات التجارة.
ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية هذا الخبر عن مصدر في الرئاسة المكسيكية ، إلا أن المصدر لم يكشف عما جاء خلال المحادثة الهاتفية ، موضحا أن الرئاسة ستصدر بيانا في هذا الشأن في وقت لاحق.
وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترا متصاعدا في الآونة الأخيرة ، بلغ ذروته أمس مع إعلان إنريكي بينا إلغاء لقاء كان من المفترض عقده مع ترامب الثلاثاء المقبل في واشنطن ، بسبب إصرار الرئيس الأمريكي على تحمل المكسيك تكلفة بناء جدار حدودي لمنع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة ، مهددا بإلغاء اتفاقيات التجارة المشتركة.

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